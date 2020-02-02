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2 февраля 202021:56 Дмитрий Петров

Путин распорядился выделить миллиард на гранты

Путин распорядился выделить миллиард на гранты

30 января в подмосковном Красногорске Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Президент напомнил, что это — "самый близкий к людям уровень публичной власти", и призвал муниципальные власти активнее подключаться к достижению национальных целей развития и реализации национальных проектов.

Вот как, например, стало ближе к людям правительство Московской области. В Центре управления регионом всю область "разложили по полочкам". Точнее, по столам. Видно все: городской транспорт, подачу электроэнергии, запись на прием к врачу.

Здесь же контролируют и ремонт автодорог. В прошлом году были 12 тысяч обращений. Обычно службы успевают среагировать за сутки. Закатали яму — ремонтная компания присылает фото.

"Делаю рацпредложение. Вот вам кто-то прислал этот материал, житель района. Потом подрядчик отработал и прислал вам фотоотчет, а вы зарегистрируйте заявителя, и пускай он вам подтвердит, что ремонт проведен и сделал качественно", — сказал президент.

По каждому обращению — ответ. Отражается и на тепловой карте — решена проблема или, может, отправлена на повторную проработку.

Работа в Центре управления регионом организована сразу по нескольким направлениям. ЖКХ, сельское хозяйство, экология, дороги, образование. Всего — 10 направлений. На каждом — сотрудники профильных министерств подмосковного правительства. Самый большой блок — медицина. Здесь — два стола. И вот какие требования предъявляются к сотрудникам, какие задачи перед ними ставятся: прием к специалисту — в течение 1 дня, обследование — в течение 1 дня, обеспечение льготными лекарствами — в течение суток.

Отсюда видно каждую из 550 поликлиник области. Как только где-то появляется очередь на прием, специалист центра тут же связывается с главврачом, и уже вместе они ищут выход из ситуации. Итог — за год очередь с 14 тысяч человек удалось снизить до 1300. То же самое и с загрузкой сложного оборудования, аппаратов КТ и МРТ.

"Мы понимаем, что аппараты работали меньше одной смены. Начали работать в 2-3, некоторые — в круглосуточном режиме. За счет этого мы сумели сократить очередь", — пояснил Вячеслав Платонов, руководитель блока медицины в Центре управления регионом.

Разобрались и со снабжением льготными лекарствами. Максимальный срок ожидания — 10 дней. Но и это уже редкость.

В Татарстане программа "Народный контроль" отслеживает публикации граждан в пяти крупнейших соцсетях. Каждый запрос стараются отработать в течение того же дня.

А где-то идут еще дальше. Предоставляют инициативу гражданам. Например, в Ярославле — даже школьникам. Отремонтировать школьную столовую.

В Ярославле за три года такого инициативного бюджетирования воплотили полторы тысячи проектов — благоустройство дворов, строительство детских площадок, закупка спортивной формы для школьных команд. И все это на 3 миллиона рублей. Каждый рубль — в дело.

В Тульской области — свой пилотный проект. Здесь решили, что самое главное — это бесперебойное энергоснабжение, и построили единый центр управления "Тулаэнерго". На него заведены почти 9 тысяч подстанций региона.

"В первую очередь это эффективность управления в режиме реального видения всех мощностей. Снижается временной интервал реагирования", — подчеркнул Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

В Железноводске, который на Кавказских Минеральных Водах , "Умный город" предлагает познакомиться с достопримечательностями у больших информационных панелей. А для местных жителей и туристов заработал Единый портал транспортных услуг. На смартфоне можно посмотреть, как движется по маршруту автобус.

Эти умные технологии уже оценили общественники. В Красногорск они приехали вместе с президентом.

"Это серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкиваются страна и каждый конкретный человек. Все абсолютно конкретно. Обратная связь очевидна. И она помогает своевременно принимать управленческие решения, реагировать на то, чего хотят решить люди. Решить те проблемы, с которыми они сталкиваются", — заявил президент.

Новации влияют и на работу муниципалитетов. Задают новые стандарты. Путин говорил об этом во время Послания. И вот предлагает заняться всем вместе настройкой местной власти. "Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей", — уверен он.

Президент дает распоряжение разработать новые основы государственной политики в сфере местного самоуправления. До 2030 года. Но прежде необходимо закрепить полномочия местного самоуправления в Конституции.

"Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, не где-то там в космическом пространстве. Они — часть нашего общества, страны и системы управления. Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти. И поэтому муниципальные власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", — подчеркнул глава государства.

Конечно, городам надо будет помочь. Президент предлагает делать это на уровне регионов: для начала — реструктурировать бюджетные кредиты, чтобы у муниципалитетов появилось больше свободных денег и больше свободы в их распределении.

"Нужно повышать роль так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан. Сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%", — пояснил Путин.

Вот уже несколько лет правительство проводит конкурс на лучшую муниципальную практику. Призовой фонд — 40 миллионов рублей на 24 победителя. Надо бы прибавить, от имени всех муниципалитетов просит депутат Госдумы Кидяев.

"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то и в этом согласен с вашим предложением. Нужно сразу поднять до одного миллиарда рублей", — считает президент.

Министр финансов Антон Силуанов готов это проработать, но призывает помнить об основном направлении.

"Это реализация нацпроектов и Послание — это основные задачи, реализуемые муниципалитетами. А гранты — это хорошо, но надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен", — сказал Силуанов.

А тот самый миллиард на гранты, который не был заложен в бюджет 2020 года, Путин распорядился выделить из Резервного фонда президента.

Текст: "Вести недели"

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