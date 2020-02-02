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2 февраля 202015:43

Токаев готов встретиться с Трампом в любой точке планеты, но лучше в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Майклом Помпео, находящимся в Нур-Султане с официальным визитом. Напомнив, что США были первой страной, признавшей независимость Казахстана, Токаев отметил: у весьма тесных отношений двух стран есть хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения сотрудничества.

Он также передал наилучшие пожелания президенту США Дональду Трампу, выразив надежду на встречу с ним в любой точке планеты — предпочтительно в Казахстане, передает ТАСС. Токаев также выразил надежду на успешное проведение в Ташкенте 3 февраля очередного заседания диалогового формата "С5+1" ("Центральная Азия — США") и сообщил об учреждении в Казахстане должности спецпредставителя по Афганистану.

Помпео на встрече с президентом Казахстана, как и ранее после переговоров с главой МИД страны Мухтаром Тлеуберды, положительно отозвался о политических реформах в республике. Глава Госдепа высоко оценил усилия Казахстана по возвращению граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке в рамках операции "Жусан" и отметил вклад республики в восстановление мира в Афганистане.

Помпео находится с визитом в Казахстане в рамках своего евразийского турне. До этого он посетил Киев и Минск, а со 2 по 3 февраля будет находиться в Узбекистане. В Ташкенте он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, а также примет участие в уже упомянутой министерской встрече в формате "С5+1".

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