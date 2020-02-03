Джонсон: Британия не хочет принимать стандарты ЕС в области соцзащиты

Великобритания не намерена принимать стандарты Евросоюза в области субсидий, социальной защиты и защиты окружающей среды. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой сегодня должен выступить в Лондоне премьер-министр Борис Джонсон.

Сообщается, что Джонсон обозначит позицию Соединенного Королевства по поводу соглашения о свободной торговле с ЕС.

На прошлой неделе после многочисленных отсрочек Brexit всё-таки состоялся. Однако, по оценкам экспертов, Лондону предстоит долгий переходный период, передает телеканал "Россия 24".