Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Звезды Голливуда Джонни Депп и Эмбер Херд развелись уже два года назад, но до сих пор судятся и взаимно обвиняют друг друга в домашнем насилии.

Ранее Херд заявляла, что Депп ее избивал, но звезда "Пиратов Карибского моря" утверждал, что дело обстояло с точностью до наоборот.

В марте прошлого года Депп предоставил суду десятки видео с установленных в его доме камер, на которых было запечатлено, как Эмбер Херд избивает мужа и даже едва не отрезает ему палец осколком бутылки.

Тогда, однако, в прессу эти кадры не попали, но почти год спустя их опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах, в частности, — лицо Деппа крупным планом с синяком под глазом и окровавленный палец звезды Голливуда.

Кроме того, опубликованы аудиозаписи ссор супругов, из которых следует, что Херд действительно кидала в Деппа, в частности, "сковородки и кастрюли". Сама актриса признается на них, что когда злится, то теряет рассудок.

Депп же на этих записях выражает обеспокоенность тем, что когда-нибудь это может закончиться преступлением.

После скандального развода с Херд Депп пытался устроить свое личное счастье с 24-летней танцовщицей из Петербурга, но в конце прошлого года пришли сообщения, что она бросила голливудского актера и вернулась на Родину.