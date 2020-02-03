Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли "подкинуть"

Несколько передач "Прямой эфир" были посвящены 16-летнему Владу Бахову, пропавшему под Смоленском во время вечеринки молодежи. Его не могли найти с апреля, хотя поначалу в поисковой операции были задействованы тысячи человек – как правоохранители и спасатели, так и волонтеры.

Изначально в этом деле было много странностей – юноша будто бы бесследно исчез, что породило много слухов. Настораживало и то, что первым на место пропажи Влада приехал один из сотрудников местной полиции – отец девушки, которая также была на этом пикнике.



В первых передачах "Прямого эфира", посвященных этой теме, многие тогда говорили, что следствие велось "спустя рукава", а активизировалось оно только после того, как к этому делу было привлечено внимание центрального аппарата СК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин лично встретился с родителями пропавшего юноши и вдруг пришла новость, что останки Влада, видимо, нашли.

Это произошло 29 января – спустя почти 10 месяцев после того, как в тех же самых местах ранее велись поиски юноши.

Опознал его по кроссовкам отец Влада.

Однако участники "Прямого эфира" обращают внимание на много странностей. Например, тот факт, что обувь оказалась в стороне от останков, породил предположение, что кости были подброшены.

Странным выглядит и то, что за 10 месяцев тело могло так разложиться.

Беспрецедентным юристы называют и то, что к приезду родителей Влада были собраны и вывезены с места обнаружения не все кости, а подполковник полиции в отставке Ольга Ватанова считает, что следственные органы Смоленской области изначально запутали расследование.

"Дети, участвовавшие в сходке, говорят совершенно одно и то же, а так не бывает", — говорит Ватанова.

Пожалуй, наибольшую странность вызывает то, что еще в апреле (как стало известно "Прямому эфиру") с поискового квадрокоптера был сделан снимок, на котором видно тело Влада.

Однако эта информация проверена не была, а именно этого снимка почему-то не было среди 1600 фото, предоставленных для анализа друзьям семьи.

Почему тело Влада не нашли сразу, если оно действительно находилось неподалеку от места пикника? Могли ли его намеренно "не найти" сразу, чтобы было невозможно установить истинную причину смерти юноши?

Насколько вероятно то, что кости Влада "подбросили" поисковикам? На какие еще странности обращают внимание эксперты и близкие юноши?

Кто именно обнаружил останки на болоте, и как местные поисковики объясняют тот факт, что тело нашли только после того, как этим делом занялась Москва?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".