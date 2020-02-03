Илон Маск утроит у себя дома хакатон по искусственному интеллекту

Илон Маск собирается устроить хакатон по искусственному интеллекту у себя дома. Об этом глава Tesla написал в Twitter. Вероятно, хакатон будет как-то связан с инициативами компании в области разработки систем для самоуправляемых автомобилей.

Когда один из пользователей спросил Маска о том, должны ли участники обладать докторской степенью, миллиардер ответил, что принять участие в хакатоне могут даже школьники. "Все, что имеет значение — это глубокое понимание ИИ и способность внедрять нейросети таким образом, чтобы это было действительно полезно", — написал он.

Из твитов Маска непонятно, в какой из его многочисленных квартир будет проходить вечеринка, или сколько людей могут получить приглашения. Хакатон, похоже, является частью более широкой кампании по набору персонала для доработки систем автопилота - часом ранее Маск опубликовал в Твиттере призыв присоединяться к соответствующему подразделению в Tesla .

Автопилот также был темой для обсуждения во время оглашения финрезультатов четвертого квартала. В ходе конференц-кола Маск был вынужден отказаться от своего предыдущего заявления о том, что к концу 2019 года все автомобили Tesla будут оснащены версией автопилота, где участие человека не требуется. Напомним, сейчас по правилам водитель должен постоянно контролировать систему автопилота и не может полностью доверить машине управление.

Ранее сенатор от штата Массачусетс Эдвард Марки призвал автомобилестроительную компанию Tesla изменить название системы помощи водителю «Автопилот», поскольку оно может вводить пользователей в заблуждение. По мнению сенатора, нынешнее название функции может неправильно трактоваться владельцами электромобилей Tesla, поскольку включение системы помощи водителю не делает транспортное средство по-настоящему автономным.

Неправильная трактовка названия может привести к тому, что водитель сознательно перестанет контролировать движение, что является опасным и может привести к самым негативным последствиям. Сенатор считает, что потенциальные опасности автопилота могут быть преодолены в будущем, но сейчас Tesla должна провести ребрендинг системы, чтобы снизить вероятность злоупотребления ей со стороны водителей.