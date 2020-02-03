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3 февраля 202020:03

В Подмосковье умер подросток, отравившийся освежителем воздуха

"Мобильный репортёр"

Следственный комитет по Московской области устанавливает причины смерти 13-летнего подростка. В бессознательном состоянии его обнаружили на улице Наро-Фоминска прохожие.

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел 1 февраля. По предварительному заключению, смерть ребенка наступила в результате отравления неизвестным ядом. На месте происшествия обнаружен и изъят баллон освежителя воздуха.

Ребенок воспитывался в неблагополучной семье и был склонен к бродяжничеству. Перед смертью мальчик несколько дней не ходил в школу. Учебное учреждение неоднократно отправляло документы в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. Как сообщает "Московский комсомолец", смерть мальчика, скорее всего, наступила в результате отравления газами от бытовой химии, то есть от освежителя воздуха.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, которая позволит установить все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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