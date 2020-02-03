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3 февраля 202021:05 Александр Балицкий

Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

Новый коронавирус 2019-nCoV сохраняется на гладких поверхностях до пяти дней, выживает в сточных водах, а для заражения человеку достаточно провести пятнадцать минут вблизи от источника инфекции. Это выводы экспертов Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Летальность болезни выше, чем у атипичной пневмонии 2003-го — уже погибли 362 человека. Китай ужесточает карантин: школьные каникулы продлены еще на две недели, граждан обязали работать из дома. 

За рождением этой девочки следила вся больница Харбина. Малышка появилась на свет у зараженной коронавирусом мамы и оказалась совершенно здорова. У тысяч пациентов теперь появилась уверенность: болезнь можно победить.

Для поднятия духа врачи в Ухане поют больным песни прямо в палатах интенсивной терапии. Сюда продолжают поступать все новые и новые зараженные. Старшая медсестра отделения неотложной помощи У Сянпинь рассказала, что людей привозят без конца. 

С сегодняшнего дня должно стать проще. Принимать зараженных коронавирусом начинает специальная больница "Хошэньшань". Ее построили всего за десять дней. Вторая такая же на подходе — работа идет круглосуточно. В таком же режиме все предприятия, что обеспечивают жизнедеятельность мегаполисов — энергетика, водоснабжение. Остальные — по домам. Для предотвращения эпидемии власти уже дважды продлевают новогодние каникулы: сначала до 2 февраля, теперь до 10.

Стоят заводы. Отменяются концерты и международные спортивные чемпионаты. Табличка "закрыто" почти на всех дверях офисов и магазинов.

Когда почти все предприятия из-за эпидемии продлили новогодние каникулы, банковский сектор уже просто не мог так долго оставаться в замороженном состоянии. Сегодня главный банк Китая все-таки возобновил работу. И тут можно быть уверенным: все банковские операции "чисты", ведь и они теперь начинаются с дезинфекции антисептиком.

О том, что руки мыть нужно, а вот выходить из дома нет, объявляют даже в отдаленных деревнях. Сводки от комитета здравоохранения зачитывают дежурные. В век высоких технологий китайцы вспомнили про радио.

Пригород Пекина. Местные активисты надели повязки и вышли на патрулирование. Посторонним — вход воспрещен. По словам одного из активистов, он не пустит того, кого не знает. 


Надпись на красном транспаранте: "Вымойте руки, наденьте маски". Но что делать, если масок теперь не найти? Например, продавец уток по-пекински выставил рядом с товаром плакат: "Меняю жареную утку на двадцать масок". В таких условиях лучшим местом пересидеть вирус остается собственная квартира. Так решили и эти россияне:

— Мы собираемся переждать этот вирус в Китае, находясь дома, чтобы не рисковать и не посещать аэропорты с вокзалами.

— Мы носим маски, моем руки, не выходим в общественные места. Мне кажется, что это достаточно безопасный способ оставаться в Китае. 

Но многие уже собирают вещи, готовясь к эвакуации

— Прожив полтора года в чужой стране, неожиданно для себя появляются очень много вещей, которые потом очень тяжело собрать, — поделилась Виктория Маковцова.

В лабораториях изо всех сил создают вакцину. Они говорят, что готовы сотрудничать с российскими учеными ради ускорения процесса. 

"Только в одном институте выделили восемь вирусов. По словам специалистов, некоторые очень хорошего качества. На этой основе можно сделать попытку для производства вакцины", — рассказал посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй.

Расползаясь из Китая, вирус не мог не затронуть и международные отношения. США посоветовали своим гражданам не ездить в Китай, а глава американского Минторга даже заявил: вирус ускорит возвращение американских компаний из Китая, а значит для США полезен. В Пекине все это назвали недружественным шагом, напомнив, что американских граждан вообще-то помогли первыми эвакуировать из зараженного Уханя.

"США только и могли, что распространить панику и страх — это является плохим примером. Даже американские СМИ и эксперты усомнились в решении правительства, заявив, что ограничения со стороны правительства США — это то, против чего выступает Всемирная организация здравоохранения", — сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Это заявление представитель китайского МИДа сделала во время интернет-конференции. От традиционного "живого" брифинга решили отказаться, чтобы не подвергать прессу риску заражения. В интернет теперь отправляют и всех граждан страны за покупками, чтобы не подхватили вирус в магазинах. 

Иногда, конечно, может повезти и заказ доставят. Например, курьер может привезти обед из ресторана, положить его на землю и отойти на безопасное расстояние. Клиент, выдержав паузу, забирает. Но в основном главная площадка китайской онлайн-торговли Taobao сейчас выдает такое сообщение: "Доставка невозможна. Заказ будет обработан после 10 февраля".

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