Хет-трик Митчелла принес "Нефтехимику" победу над "Северсталью"

Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимали дома череповецкую "Северсталь". Хозяева льда не испытали особых проблем в игре с соперником, добившись уверенной победы над гостями со счетом 6:2.

В составе нижнекамской команды хет-трик оформил Зак Митчелл. Помимо него отличились Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин и Райан Мерфи. За череповецкий клуб шайбы забросили Сергей Монахов и Егор Чижиков.

"Нефтехимик", набрав 52 очка, располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с 48 баллами идет десятой на Западе.