"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

Советский районный суд Орла взыскал с Министерства внутренних дел сто тысяч рублей в пользу Александра Савчука, дочь которого умерла от побоев сожителя. Именно в такую сумму оценили гибель женщины, а также халатность участкового Натальи Башкатовой.

Убийство 36-летней Яны Савчук вызвало широкий резонанс. Женщина неоднократно жаловалась на своего 37-летнего сожителя Андрея Бочкова, который систематически избивал пострадавшую. Майор полиции Наталья Башкатова была уведомлена о происходящем, но ничего не предпринимала. Сотрудник правоохранительных органов знала, что Бочков ранее уже был судим и имеет склонность к насилию. Лишь после настоятельных требований Башкатова приняла заявление об угрозе убийством. При этом участковый говорила: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте" — запись разговора попала в Интернет. В результате Андрей Бочков все-таки забил Яну до смерти.

Адвокат Сергей Локтев, представляющий интересы отца погибшей, рассказал, что суд взыскал в пользу его доверителя сто тысяч рублей. По его словам, именно в такую сумму оценены нравственные страдания, связанные со смертью единственной дочери Александра Савчука из-за халатности Натальи Башкатовой.



В результате случившегося майор полиции была уволена. В отношении женщины возбудили уголовное дело о халатности, которая повлекла смерть человека. Башкатову приговорили к двум годам колонии.

Изначально Савчук требовал от МВД пять миллионов рублей. Таким образом, суд в 50 раз снизил сумму компенсации. По словам адвоката, они будут обжаловать данное решение в Орловском областном суде. Локтев отметил, что представитель МВД иск не признал в суде, поскольку указал, что Савчук лично не приезжал и не говорил "по-мужски" с сожителем дочери.