Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

Жандарм открыл огонь по напавшему на него с ножом человеку в здании жандармерии в коммуне Дьез на востоке Франции.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала газета Le Figaro, ссылаясь на прокурора Кристьяна Меркури.

Сообщается, что нападавший был ранен. О мотивах его нападения не сообщается. При этом страж порядка, защищаясь, сначала применил газовый баллончик и только после того, как получил ранение в руку, достал пистолет и выстрелил.