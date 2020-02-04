Власти Украины в поисках денег придумывают новые судебные иски к России

Киев готовит новые иски против России. Об этом рассказал глава минюста Украины. В интервью изданию "Главком" Денис Малюська проанонсировал, что их могут подать в ближайшее время. Правда, уточнил — его министерство пока собирает обоснования.

Это не первая подобная инициатива, отмечает телеканал "Россия 24". До этого Украина в разных инстанциях пыталась оспорить, например, право России на природные ресурсы на территории морского шельфа у Крыма, обвиняла Москву в дискриминации крымских татар, незаконных поставках оружия и даже похищении инвалидов и детей-сирот.