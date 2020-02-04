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Конфликт в Сирии

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4 февраля 202006:43 Евгений Давыдов

Алеппо вновь под огнем террористов

Алеппо вновь под огнем террористов

В Сирии участились обстрелы южных и западных окраин Алеппо. Под огнем — детские сады, школы, больницы. Среди погибших и раненых — женщины и дети. Врачи едва успевают оказывать помощь. Чего добиваются боевики, и как им противодействует сирийская армия?

Район Халеб Джадиди, окраина города. Совсем рядом с линией фронта. Следы крови и разбросанные школьные учебники. Погибла девятилетняя девочка. Осколок попал в сердце.

По всей улице — следы обстрела. Бетонные руины, осколки снарядов. В этом доме — мина попала прямо в окно, а здесь — упала на тротуар. В толпу прохожих.

Хирурги городского госпиталя работают круглосуточно. Все операционные — заняты. Новый обстрел — и новая партия раненых. Травмы — у всех похожие.

В ходе последнего обстрела получил ранения и известный сирийский музыкант — основатель первой в Алеппо детской музыкальной школы. Абдулгани Дильнат при взрыве потерял руку. Сейчас он в реанимации. О любимой профессии — он обучал школьников игре на народных музыкальных инструментах — теперь придется забыть.

От мин и реактивных снарядов не спасают ни стены, ни крыша над головой. Почти все дома на этих улицах разрушены. Те, кого была возможность, уехали к родственникам, остальные — ютятся в развалинах.

Накануне боевики предприняли очередную попытку прорваться в город. Сирийские военные атаку отбили. На этих кадрах — пулеметчик террористической группировки "Джебхат ан Нусра"(запрещена в России). На допросе Махмуд рассказывает — воевать на стороне боевиков его заставили турецкие спецслужбы.

"Я решил убежать вместе с родственниками в Турцию. Нас задержала турецкая полиция. Сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан Нусры", то они убьют или арестуют мою семью", — вспоминает Махмуд аль Наджим.

Похожую историю рассказывает и Хусейн Абдул. Говорит, воевать пошел из-за нищеты. В отряде ему предложили зарплату — 100 долларов в месяц.

"Я воевал в Ракке, Идлибе, Алеппо и в Гуте. После того, как мы выполняли задачи, кураторы обеспечивали наше возвращение в Идлиб. На этот раз нас окружили, когда мы отступали к турецкому посту", — рассказал Хусейн Абдул Азиз.

От обстрелов сегодня особенно страдают южная и западная окраины Алеппо. Люди боятся выходить из домов, рискуя быть убитыми. На линии соприкосновения сохраняется сложная гуманитарная ситуация. Сейчас сирийская армия пытается отодвинуть противника как можно дальше от города.

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