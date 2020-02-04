Полностью рассекречена внешность нового Kia Sorento

Похоже, до премьеры нового кроссовера от Kia остались считанные дни: будущей новинке уже проводят рекламную фотосессию. В ее ходе новый Sorento удалось зафиксировать, скажем так, нелегально - и благодаря этому внешность вседорожника уже не представляет никакого секрета.

Kia Sorento, судя по фото, станет эффектнее, но в полном соответствии с нынешним фирменным стилем. Скажем, он получит традиционную решетку радиатора с трехмерным рельефным наполнением, новую головную оптику (похоже, в дорогих комплектациях полностью светодиодные фары будут состоять из трех крупных блоков), выпуклый капот и хромированные акценты по кузову.

Новый передний бампер выглядит несколько экстравагантно, учитывая появившиеся на нем вертикальные намеки на воздухозаборники. Кроме того, ходовые огни "переехали", похоже, на внутреннюю часть бампера. Задняя оптика, как и ожидалось, стала вертикальной - и тоже светодиодной. Любопытно, что хоть задний бампер и снабдили имитацией угловатых патрубков, на самом деле оконечники выхлопных труб, судя по всему, выведены вниз.

Изображения интерьера, опубликованные ранее, демонстрировали улучшенную отделку, иной экран мультимедийной системы и новый блок климат-контроля, "шайбу" переключения передач вместо рычага, а также цифровую панель приборов.

Что касается технической составляющей, то моторная гамма Kia Sorento глобально пока не раскрыта - известно лишь, что в активе у кроссовера теперь будут сразу два гибрида. А вот для России, с большей степенью вероятности, должны сохранить уже знакомые по Sorento Prime дизель 2,2 л на 200 л.с. и 3,5-литровый бензиновый V6 на 249 л.с.

Предположительно полностью рассекречен кроссовер будет 17 ноября в Сеуле. При этом российский офис Kia уже сообщил, что мировая премьера нового Sorento состоится 3 марта на автосалоне в Женеве. Машину ранее уже "засветили" и в России, так что вопрос появления новинки в нашей стране можно считать делом решеным.