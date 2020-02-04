Лукашенко: арестованные белорусские директора спекулировали сахаром в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил, что Комитет госбезопасности задержал директоров всех четырех белорусских сахарных заводов, передает "Интерфакс".

"Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — заявил Лукашенко. По его словам, в скором времени ведомство раскроет подробности этого дела.

В конце января стало известно о задержании руководства всех четырех сахарных заводов Белоруссии: директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

Всего по данному делу были задержаны 11 человек.