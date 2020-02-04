В Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на соседей и попал под поезд

В Нижнем Новгороде расследуют мистическую историю: там 32-летний мужчина набросился с ножом на соседей, а затем погиб под колесами поезда. Нетрезвый житель города зашел к своим приятелям в гости и ни с того ни с сего напал на них. Через несколько часов мужчину нашли мертвым на железной дороге.

Один из пострадавших Игорь Епифанов рассказал телеканалу РЕН ТВ, что сосед ударил его ножом в шею и чудом не задел сонную артерию.

"Было два дня, как мы не пили. Ну трезвые, короче, совершенно были", – вспоминает Епифанов тот вечер, когда к нему зашел сосед Андрей Данилов. Он угостил приятелей сигаретами и сел смотреть телевизор вместе с ними.

"Я с кресла вот так начал ему пепельницу протягивать, и он мне сразу в горло ножом. У меня кровь брызнула фонтаном, он на Юрку бросился", – продолжил Епифанов.

Мужчина рассказал, что побежал за помощью к соседям, а нападавший выбежал на улицу и скрылся. На место происшествия приехали врачи и полицейские. Медики забрали пострадавших в больницу. Приятели недоумевают, что заставило Данилова напасть на них. По их словам, никакого конфликта с нападавшим у них не было.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двоих человек. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее 4 февраля сообщалось о происшествии в Архангельской области: там жена напала с ножом на мужа из-за того, что тот раскритиковал приготовленную ею еду. Мужчина скончался, его супругу задержали.