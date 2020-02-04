В Архангельске водитель прыгнул с моста, убегая от полиции после погони и ДТП. Видео

Сотрудники полиции обнародовали кадры погони за неадекватным автомобилистом, развернувшейся в минувший понедельник, 3 января, в Архангельске.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, с правоохранителями связались неравнодушные граждане, сообщившие о неадекватном водителе на дороге.

Сотрудники ДПС попытались перехватить автомобиль, но нарушитель решил скрыться от них. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и попал в ДТП на мосту.

Мужчина не собирался сдаваться и предпринял новую попытку уйти от полицейских, прыгнув с путепровода. Однако он переоценил собственные возможности и получил травмы различной степени тяжести в результате прыжка.

Стражи порядка оказали буяну первую помощь и передали пострадавшего медикам, доставившим его в больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска, который в настоящее время находится под следствием в связи с тем, что его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Кроме того, в машине задержанного обнаружилась рация, настроенная на частоту, используемую правоохранительными органами и сильнодействующие медицинские препараты.

В настоящее время проверяется версия о том, что лихач находился под воздействием запрещенных препаратов.