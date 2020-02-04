Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии

Американский чипмейкер Nvidia теперь будет конкурировать с Google Stadia и Microsoft Project xCloud — компания объявила, что ее сервис стриминга видеоигр GeForce Now выходит из бета-версии.

Nvidia начала тестирование сервиса в январе 2018 года, после чего Google и Microsoft объявили о тестировании собственных облачных игровых продуктов. Но Nvidia не торопилась с официальным запуском.

Напомним, концепция облачного стриминга предполагает отсутствие привязки к "железу" — люди могут играть в высококлассные видеоигры на планшете или телефоне без необходимости покупать дорогостоящие консоли или ПК. Компании надеются, что облачные игры сделают видеоигры более доступными и привлекут новых геймеров.

Для комфортной игры нужен только высокоскоростной интернет, от скорости зависит разрешение и частота кадров, объяснили в компании. При подключении со скоростью 15 Мбит/секунду пользователь сможет играть с разрешением 720p и частотой 60 fps. Для игры в разрешении 1080p с частотой 60 fps необходимо подключение на скорости от 25 Мбит/секунду.

Облачный игровой сервис Nvidia распространяется, в том числе, по бесплатной подписке, позволяющей играть час, после чего надо будет продлить игровой сеанс. Ежемесячная подписка за 4,99 доллара с рекламной и 90-дневной бесплатной пробной версией позволяет увеличить продолжительность игровой сессии до шести часов.

Цены у Nvidia намного ниже, чем у конкурирующих сервисов. Google планирует также запустить бесплатную подписку на Google Stadia, но стоимость базовой подписки на услугу составляет 9,99 долларов в месяц. Подписка на Sony PlayStation Now также стоит 9,99 долларов в месяц.

Тем не менее, облачный сервис Nvidia не поставляется с играми. Он позволяет запустить любые бесплатные игры, такие как "Fortnite," "League of Legends" или "Destiny 2." Но чтобы поиграть в платные игры, придется их покупать в Steam или Epic Games Store. Пользователи также могут перенести ранее купленные игры в сервис Nvidia.

Nvidia считает, что на рынке облачного стриминга GeForce Now найдет место рядом с сервисами таких крупных технических гигантов, как Microsoft и Google. "Мы занимаемся облачным геймингом уже около пяти лет. Это нелегкая технология для масштабирования, и работать с издателями тоже нелегко". И, честно говоря, мы рассматриваем это как десятилетний проект, поэтому нас не слишком волнуют сроки", — сказал Фил Айслер (Phil Eisler), вице-президент и генеральный директор GeForce Now.

GeForce Now поддерживает облачные игры на ПК, ТВ, мобильных устройствах и Хромбуках. Несколько тестов, проведенных CNN Business, показали, что сервис работает довольно неплохо, но, как и другие облачные игровые сервисы, его эффективность зависит от того, насколько у вас хорошее подключение к интернету.

GeForce Now также позволит владельцам компьютеров на MacOS, которая обычно является непопулярной игровой платформой отчасти из-за ограниченной поддержки внешних видеокарт, погрузиться в любые игры, ранее доступные только для "консольщиков" и ПК-шников.

"Конечно, нет нужны менять большой гудящий игровой компьютер, если он у вас уже есть. Этот сервис для тех, кто не может запускать игры из-за того, что работают на Mac, или, например, не хочется покупать новый игровой компьютер", - сказал Патрик Мурхэд (Patrick Moorhead), президент и главный аналитик Moor Insights & Strategy.