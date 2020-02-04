Знала и покрывала: мать пятилетнего мальчика была в курсе об издевательствах над ним

Опубликованное видео, на котором запечатлены издевательства над пятилетним мальчиком, вызвали общественный резонанс. Открываются новые подробности о семье, в которой воспитывались несколько детей, кроме пострадавшего.

Кадры были сняты в тот момент, когда мама мальчика Рита отсутствовала дома. Женщина оставила ребенка с отчимом Муратом Шхануковым, поскольку уехала на похороны отца в Кабардино-Балкарию. Мать не предполагала, что супруг будет использовать такие методы воспитания. В квартире, кроме отчима и мальчика, находилась 19-летняя сестра Риты. Она не стала вмешиваться в происходящее, поскольку побоялась, сообщает "360".

Некоторые знакомые семьи защищают женщину, рассказывая о ее положительных качествах. Другие же, наоборот, раскрывают шокирующую информацию. Как сообщает "Комсомольская правда", женщина встала на сторону супруга, поскольку утверждает, что тот никогда при ней не бил детей, был хорошим мужем и отцом. Кроме того, мужчина принял ребят как родных.

Подруга женщины рассказала, что Мурат избивал и супругу. Истязания начались сразу после свадьбы. Например, мужчина мог пнуть жену грязным ботинком только за то, что на столе закончились салфетки. Рита якобы все терпела, поскольку считала, что никому больше не нужна с тремя детьми.

Еще один знакомый семьи рассказал, что Шхануков — второй муж женщины. В первом браке у нее родились трое детей.

Тетя избитого мальчика Рената Тохова рассказала "360", что мать якобы тоже избивала ребят. Вместе с супругом они уговаривали детей не рассказывать ничего, угрожая сдать их в детский дом.



Мать мальчика, в свою очередь, осталась спокойной, увидев опубликованные кадры. Сестра Риты рассказала, что женщина жила ради Мурата, после свадьбы раздавала за него долги, не думая о том, как живут дети. Кроме того, если верить словам родственницы женщины, мать мальчика даже отправила ребят в интернат, чтобы те не мешали ее личной жизни, но затем их вернула обратно.

После случившегося Мурат опубликовал видео, в котором извинился перед семьей и обществом. По его словам, он совершил ошибку, а на мальчика поднял руку в первый раз.

В настоящее время мужчина задержан. Ему грозит вплоть до четырех месяцев ареста по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".