Евролига. Баскетболисты ЦСКА дома уступили "Анадолу Эфес"

Московский ЦСКА на своей площадке принимал лидера баскетбольной Евролиги "Анадолу Эфес" в рамках 23-го тура регулярного чемпионата. Встреча получилась крайне упорной. Турецкий клуб оказался сильнее хозяев паркета со счетом 82:80 (25:16, 16:21, 17:20, 24:23)​​​.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин, набравший 22 очка. У армейцев лучшим был признан Майк Джеймс. В его активе 20 баллов.

Турецкий клуб сохранил первое место в турнирной таблице Евролиги. Баскетболисты ЦСКА идут вторыми. В следующем туре красно-синие сыграют в гостях с греческим "Олимпиакосом". Их встреча состоится 6 февраля.