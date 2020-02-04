В Махачкале школьник выжил, упав с девятого этажа

В Махачкале подросток выжил, упав с девятого этажа. Об происшествии СМИ рассказали представители пресс-службы МВД Республики Дагестан.

Как уточняется, ученик 9 класса одной из школ города упал с девятого этажа. Он выжил благодаря тому, что во время падения зацепился за кондиционер на 4 этаже здания.

Подростка доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает РИА Новости.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.