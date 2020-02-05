Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства. Об этом сообщили представители армейской пресс-службы.

Ранее в ночь на среду, 5 февраля, сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в районе вокруг сектора Газа и в городе Нетивот.

По данным государственного радио Израиля "Кан", все три снаряда разорвались в незаселенной местности. Сведений о пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступало.

В предыдущий раз радикалы из сектора Газа атаковали Израиль 1 февраля. Тогда также обошлось без ущерба и пострадавших, напоминает РИА Новости. В ответ на обстрел в ночь на 2 февраля ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС, расположенным в секторе Газа.