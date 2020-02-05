Топ-10 самых удобных курортов России для отдыха с детьми

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые удобные для отдыха с детьми российские курорты на море в 2020 году.

По данным Tvil.ru, семейные туристы бронируют летний отдых на море с детьми на период от 10,6 до 13,2 ночи и планируют потратить на проживание от 2,3 тысячи рублей до 3,7 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Евпатория

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2760,3 рублей

Среднее число забронированных ночей: 13,2 ночи

Евпатория — город-курорт на западе Крыма. Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения. В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи.

Ялта

Средние траты семьи на проживание в сутки: 3669,1 рублей

Среднее число забронированных ночей: 11 ночей

Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. В Большой Ялте создано множество парков, самые известные из них — Ливадийский и Воронцовский.

Почти все пляжи Ялты имеют высокий уровень сервиса, оборудованы туалетами, душами, множеством торговых точек, кафе. Практически везде предлагаются водные аттракционы, аренда лежаков, зонтиков и водного транспорта.

Феодосия

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2803,8 рублей

Среднее число забронированных ночей: 11,1 ночи

Феодосия — климатобальнеологический курорт. Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха.

Алушта

Средние траты семьи на проживание в сутки: 3477,5 рублей

Среднее число забронированных ночей: 12 ночей

Алушта— город-курорт на южном берегу Крыма. Туристы приезжают в Алушту не только для отдыха, но и для лечения в местных санаториях.

Сочи

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2775,9 рублей

Среднее число забронированных ночей: 11,6 ночи

Сочи — крупнейший курортный город России. На территории города ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе: 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц. Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70-и экскурсионных компаний.

Судак

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2810,3 рублей

Среднее число забронированных ночей: 10,6 ночи

Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.

Севастополь

Средние траты семьи на проживание в сутки: 3087,9 рублей

Среднее число забронированных ночей: 10,6 ночи

В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.

Анапа

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2460,9 рублей

Среднее число забронированных ночей: 12 ночей

Анапа — курортный город на юге России, расположен в Краснодарском крае, у побережья Чёрного моря. Это Климатический и бальнеологическийкурорт, преимущественно детский.

Алупка

Средние траты семьи на проживание в сутки: 3052,2 рублей

Среднее число забронированных ночей: 12,5 ночи

В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания); детский санаторий «Алупка»; санаторий матери и ребёнка «Южнобережный» (общесоматический профиль); детский санаторий им. А. Боброва, в котором лечат костный туберкулёз у детей.

Ейск

Средние траты семьи на проживание в сутки: 2306,8 рублей

Среднее число забронированных ночей: 12,6 ночи

Ейск — курортный город на берегу Таганрогского залива, на юге России.

Город расположен у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря.