Первый самолет из Уханя приземлился в аэропорту Рощино

Первый самолет ВКС с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в тюменском аэропорту Рощино. До этого они дозаправились на аэродроме Восточного военного округа, передает телеканал "Россия 24".

В Тюмени все готово для их приема. Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Первым рейсом прибудут 80 человек, вторым — 64. Сообщается, что для них подготовили два автобуса туристического класса, которые доставят пассажиров в специальный центр, где они пройдут 14-дневный карантин. Центр находится в 30 километрах от Тюмени.

По данным российского посольства в Китае, в провинции Хубэй сейчас находятся почти 350 россиян. Из них на связь вышли 183. На эвакуацию согласились 147 человек. В том числе, граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

На летном поле в тюменском аэропорту прилетевших встречают несколько военных "КамАЗов" химзащиты и кареты скорой помощи.

Отправить за россиянами борты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

В конце декабря 2019 года китайские власти зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Кроме КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах. На сегодняшний день в России выявлено двое заболевших коронавирусом – оба граждане Китая. Один в Забайкальском крае, другой в Тюменской области, они госпитализированы.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 24 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.