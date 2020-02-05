16 клубов премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

Сергей Прядкин единогласно выдвинут на пост президента российской премьер-лиги. За его кандидатуру проголосовали представители всех 16 клубов РПЛ. Срок выдвижения кандидатур на президентское кресло завершилось четвертого февраля.

Глава премьер-лиги будет определен 17 марта 2020 года, когда состоятся выборы президента РПЛ, сообщает официальный сайт организации. Сам Прядкин поблагодарил клубы за оказанное доверие и сообщил, что его кандидатуру одобрил и президент РФС Александр Дюков.

"Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период".

По итогам истечения срока выдвижения кандидатов на пост президента РПЛ Прядкин остался единственным кандидатом.