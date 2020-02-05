В Симферополе ограничат водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах

В столице Крыма — Симферополе введут ограничения на водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах, заявила глава администрации города Елена Проценко.

Запасов питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков хватит на 90-100 дней, заявил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, отмечает РИА "Новости". При этом в городе потребляют всего 38% забираемого из водохранилищ объема воды, остальное уходит на потери в сетях.

"Мы находимся на пике маловодного года, это самая острая проблема. Сейчас будет введено ограничение подачи воды (в Симферополе — прим. ред.)", — отметила Проценко. Сроки введения ограничений и график подачи воды разместят на сайте администрации города и в СМИ, добавила она.

Подачу воды ограничат для многоквартирных домов и частных домовладений, но не для социальных объектов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через проложенный от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу прекращена.

Проблему водоснабжения восточного Крыма удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.