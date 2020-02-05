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5 февраля 202014:05

Разработка боевого модуля АУ-220 подходит к концу. Его покажут на Параде Победы

Процесс разработки новейшего российского боевого модуля АУ-220 подходит к концу. Им интересуются ряд заказчиков, в том числе и за рубежом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора центрального НИИ "Буревестник Георгий Закаменных.

При создании АУ-220 был значительно улучшен, добавил глава института. В первую очередь, это коснулось орудия, которые способно уничтожить практически любую цель на поле боя, кроме основного боевого танка.

На Параде, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне, обещают показать боевую машину пехоты Т-15 "Армата" с модулем АУ-220.


Сообщается, что боевой модуль оснащен 57-миллиметровым автоматическим орудием, которое может выпускать до 80 снарядов в минуту. Дальность огня — 14 километров, а в список боеприпасов входят осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды. Они позволяют АУ-220 сбивать даже небольшие беспилотники и вертолеты.

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