РФС: мы не получали никаких уведомлений от WADA

Российский футбольный союз дал комментарий относительно информации о том, что сборная России не сможет принять участие в предстоящем в 2022 году чемпионате мира. В РФС дали понять – никаких уведомлений от WADA им не приходило.

"Мы не получали каких-либо уведомлений от Всемирного антидопингового агентства о статусе нашей сборной на чемпионате мира в 2022 году", — приводит заявление пресс-службы РФС Чемпионат.Com.

В среду арабский телеканал BeIn Sport сообщил о том, что Россию не пустят на чемпионат мира-2022. В частности, телеканал сообщал о том, что WADA уведомило Россию о том, что национальная сборная страны не сможет сыграть на мундиале из-за санкций.