Это было бы забавно: Готье готов поработать с Бузовой

Французский модельер Жан-Поль Готье, который недавно провел свой последний модный показ в Париже, сделал неожиданное заявление. По словам кутюрье, он готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой. Такое желание Готье объяснил тем, что это "было бы забавно".

Ранее сообщалось, что именитый модельер привез в Санкт-Петербург свое Fashion Freak Show. Такую же программу Готье подготовил и для показа в Москве — шоу состоится 6 февраля в Театре МДМ.

Кутюрье рассказал, что познакомился с Ольгой Бузовой. Модельер отметил, что кто-то ее любит, кто-то меньше — у каждого есть своя позиция. Жан-Поль Готье рассказал, что его очень "привлекает картинка", которую он видит на фотографиях певицы, особенно на снимках, где представлены костюмы из кожи. Дизайнер заявил, что готов посотрудничать с Бузовой, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Жан-Поль Готье изъявил желание поработать с русскими кино- и театральными режиссерами. Особенно французского кутюрье впечатлила лента Алексея Германа "Трудно быть богом". По словам дизайнера, Россия его вдохновляет, ему нравятся здесь кипучесть страстей, взлеты духа и падения.

Ранее Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод. По его словам, он не собирается при этом уходить из мира моды. В Париже модельер провел последний показ, в рамках которого были показаны значимые коллекции Готье.

Ольга Бузова начинала свою карьеру как участница одного из популярных шоу. Затем она переквалифицировалась в телеведущую, а после в певицу. В настоящее время на Instagram артистки подписаны почти 20 миллионов человек. Бузова поставила рекорд по числу подписчиков среди российских звезд.