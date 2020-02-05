Audi Q5 в России обзавелся дизельным V6

У российских дилеров марки открылся прием заказов на дополнительную модификацию кроссовера - с мотором на "тяжелом топливе", восьмиступенчатым автоматом и безальтернативным полным приводом. Новинка оказалась на 300 тысяч дороже бензинового собрата.

Трехлитровый дизельный V6, который теперь устанавливается на Audi Q5, развивает 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента. До 100 км/ч такой кроссовер ускорится за 6 секунд при максимальной скорости в 237 км/ч (версия с 249-сильным бензиновым турбомотором несколько медленнее - 6,3 с до "сотни" при той же максималке).

Но в Audi полагают, что основным достоинством новинки станет расход топлива: при достаточно уверенной динамике Q5 45 TDI удовлетворится 7,4 л солярки на 100 км пробега в смешанном цикле.

В стандартную комплектацию новинки вошли светодиодные фары и задние светодиодные фонари, датчик дождя, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, задние парктроники, электропривод крышки багажника, Audi drive select и кое-что еще. Однако, допустим, мультимедийная система MMI Navigation plus с сенсорным экраном, премиальная акустика Bang&Olufsen, активный парковочный ассистент и целый ряд водительских "помощников" доступны только опционально. За доплату можно получить и спортивный дифференциал на задней оси.

"Живые" Audi Q5 с дизелем появятся в шоу-румах к лету, но прием заказов уже открыт: оценена новинка в минимальные 3 675 000 рублей. Владельцем бензиновой модификации вседорожника можно стать за 3 355 000 рублей.