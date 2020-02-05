Рошаль призвал успокоиться и не преувеличивать опасность коронавируса

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказался насчет коронавируса. По его словам, опасность данной болезни преувеличена.

Рошаль отметил, что число зараженных коронавирусом не идет в сравнение с тем, что происходит с гриппом и ОРВИ в России. По словам медика, в России каждые четыре-пять лет возникает эпидемия гриппа. Например, во время прошлой погибли около тысячи человек.

Леонид Рошаль рассказал, что руководство России сделало все для того, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса 2019-nCoV. По словам эксперта, страна вовремя закрыла сообщение и контакты с Китаем, начала проводить профилактические мероприятия, сообщают "Известия".

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии также прокомментировал изоляцию в Тюмени тех, кто возвращается из КНР. По его словам, это правильно, поскольку данный город обладает соответствующими кадровыми и техническими возможностями. Рошаль отметил, что карантин, который будет создан, правильный и оправданный, потому бояться этого не нужно.



Также эксперт дал несколько советов, которые помогут избежать заболеваний. По его словам, необходимо проводить элементарную профилактику, не отводить детей с респираторными заболеваниями в школу, надевать маски и часто проветривать комнаты.

5 февраля завершилась эвакуация россиян из Уханя. Всего были вывезены 144 человека. Их разместили в реабилитационном центре, который располагается в Тюменской области.