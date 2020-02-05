Кокорин подтвердил: он ведет переговоры с "Балтикой"

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что к нему действительно проявляет интерес калининградская "Балтика". Он заявил, что общается с руководством клуба из ФНЛ.

"С "Балтикой" я четыре дня на связи, — цитирует Александра РИА Новости. – Посмотрим, что из этого выйдет".

Напомним, что сейчас Александр находится на тренировочном сборе вместе с "Зенитом-2". Руководители "сине-бело-голубых" ранее пришли к договоренности с "Сочи" о том, что вторую часть сезона Кокорин проведет в клубе с юга. Однако такой вариант не устроил самого игрока.

После этого его отцепили от сборов с первой командой, и перевели во вторую.