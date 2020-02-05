Во Владивостоке начался настоящий масочный дефицит

Медицинские маски во Владивостоке стали товарным дефицитом. Об этом рассказал корреспондент ВГТРК Павел Мельник в прямом эфире программы "60 минут". По его словам, ситуация с резким ростом спроса на защитные маски не миф, в аптеках масок нет.

"В одной из аптек Владивостока продали последнюю упаковку по цене 60 рублей за три штуки, — сообщил он. — Но в интернете марлевые маски, оказывается, есть. Цены начинаются от 10 рублей за одну штуку (упаковка 100 штук) с доставкой по городу за 300 рублей. Но самое интересное предложение — 18 рублей за маску, в которой 90 тысяч штук".

По информации собкора, вслед за открытием горячей линии по вопросам повышения цен на овощи появилась еще одна — линия для сообщений о перебоях в работе аптечных сетей.



Президент России Владимир Путин призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, решили повысить цены на маски в десятки раз. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, однако до Нового года одна маска стоила один рубль и пятьдесят копеек. По ее данным, на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет.