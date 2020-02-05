Виновника аварии в Твери отправили в СИЗО

Центральный районный суд Твери в среду, 5 февраля, отправил под арест водителя автомобиля Kia Stinger, спровоцировавшего аварию, в которой погиб один человек и пострадали еще пятеро. Обвиняемый будет заключен под стражу до 2 апреля.

Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Полицейские выяснили, что виновник аварии уже имеет судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, а также нарушение общественного порядка. Кроме того, в прошлом году он допустил 29 нарушений правил дорожного движения, в числе которых и превышение скорости, пишет ТАСС.

ДТП в Твери произошло днем 3 февраля на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта. Машина Volkswagen Polo поворачивала налево, в это время в него врезался автомобиль Kia Stinger, ехавший по прямой, в результате обе машины выбросило на тротуар. Пострадали пять пешеходов, трое из них госпитализированы, водитель Volkswagen Polo умер в больнице от полученных травм.