Зима в России вступает в свои права

В России — штормовое предупреждение из-за пурги в Ростове-на-Дону, двухметровые волны в Крыму и сковавшие европейскую часть страны первые в этом году морозы. Зима входит во вкус на своем излете.

Такие многометровые волны 5 февраля накрыли все южное побережье Крыма. Стихия бушует с самого утра. В Севастополе — поваленные деревья и разбитые автомобили, а В Ялте — проливной дождь. Сильные порывы ветра поднимают море, вода затапливает набережную.

О том, что погода разыграется не на шутку, в МЧС предупреждали накануне. Южный циклон принес на полуостров проливные дожди, мокрый снег, а в горах ожидается сильнейший гололед. Но, несмотря на предупреждения не подходить к побережью, днем 5 февраля в Черном море утонули два человека.

Трагедия произошла неподалеку от знаменитого Ласточкиного гнезда. По данным экстренных служб, мужчина и женщина подошли слишком близко к воде во время четырехбалльного шторма. Сильным потоком воды их сбило с ног и унесло в море.

Даже после такой трагедии к берегу приходят люди за острыми ощущениями и эффектными фотографиями бушующей стихии.

По прогнозам, штормовое предупреждение на полуострове продлится еще два дня. А на выходных в Крыму ударят сильные морозы — до минус 12 градусов.

В то же время петербургские "моржи" открыли купальный сезон. Правда, с опозданием на два месяца. Но место сбора людей с особой закалкой традиционное — у стен Петропавловской крепости.

Минусовая температура выше климатической нормы, но первым заморозкам все равно рады. Защитники кольчатой нерпы могут "выдохнуть": морские животные Балтики наконец смогут почувствовать себя комфортно и безопасно.

Температура в феврале каждый день скачет от плюс 4 до минус 8 градусов. Солнечная погода сменяется заморозками, из-за чего Финский залив не успевает промерзнуть и образует прозрачные льдинки, которые напоминают необычные цветы.

Застывшие сказочные бутоны можно увидеть вдоль набережной залива. А в Курортном районе пляж усыпали ледяные шары — необычное природное явление, созданное ветром и контрастной погодой.

В ближайшие дни в регионе ожидается снегопад, усиление ветра, местами метель. К февралю зима наконец окончательно вступит в свои права.