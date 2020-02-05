В Подмосковье загорелся склад

Складской ангар загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в городском округе Истра Московской области, есть угроза распространения огня по всей площади здания.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что склад, размеры которого 40 на 50 метров, находится в поселке Лобаново. Борьбу с огнем ведут 66 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

По данным ТАСС, пожарные локализовали огонь площади 1,5 тысяч квадратных метров, пострадавших в результате ЧП нет.