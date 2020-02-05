Великое возвращение Америки: Трамп обратился к нации

Как сокрушить то, что не получается сокрушить уже больше года, Дональд Трамп уже в ближайшие часы обсудит с приглашенным в Белый дом президентом-самозванцем Гуайдо. Ему, так и не признанному в Венесуэле и теперь не особо нужному конгрессу США, Трамп, там же, в конгрессе пообещал: "Мадуро будет сломлен". Но чтобы гость из Венесуэлы все понял правильно, добавил: "США просто наводят порядок в своем полушарии". Гуайдо, впрочем, своими глазами видел и то, как Трамп общается с внутренними врагами.

Чтобы произнести свое третье обращение к нации, Дональд Трамп пропустил вперед первую леди, а сам вошел в здание Капитолия как герой.

"Великое возвращение Америки" — так определил главную тему выступавший. Поздоровавшись со сторонниками, Трамп прошел к трибуне нижней палаты, спикер которой Нэнси Пелоси в этом же зале полтора месяца назад объявляла ему импичмент. Теперь вся в белом, в ответ на поданный ей текст речи она попыталась протянуть президенту США руку. Он отвернулся с каменным лицом.

Неловкая улыбка спикера только усиливает драматическую глубину внутриамериканского раскола. В конце Пелоси мстительно разорвет свою копию доклада. Когда аплодисменты будут звучать особенно громко.

Бессилие — вот объяснение для почти детской обиды. Несмотря на полгода "ковровых бомбардировок" от демократов, рейтинг Трампа на максимуме. Поставив на карту все, опытная Пелоси не вышла из поединка с Трампом победительницей. Не вышла таковой даже из зала.

— Госпожа спикер, зачем вы порвали речь Трампа?

— Это был наиболее вежливый шаг, учитывая существующие альтернативы.

Но первыми и тут начали демократы: особо радикальные объявили Трампу бойкот.

"Мы не часть реалити-шоу, мы — Соединенные Штаты Америки. Мы — люди, на которых оказывает влияние все, что Трамп делает и говорит, и чего не делает", — пояснила Тлаиб.

Отдельной группкой расселись те, кто в сенате сейчас добивается его досрочной отставки.

Те немногие, кто заранее ознакомился с речью Трампа, отмечали: слово "импичмент" им в ней не встретилось, но и за скобками оставить его, конечно, было невозможно. Уже сегодня здесь, в сенате, решающее голосование. Все шансы на то, что Трампа оправдают.

Особое внимание — ложе почетных гостей. Со времен Рейгана по тем, кто там собрался, безошибочно можно определить, о чем конкретно будет говорить президент США. Среди приглашенных в этот раз — и брат убитого нелегальным мигрантом жителя Калифорнии, и даже венесуэльский президент-самозванец Гуайдо, от которого в Каракасе все равно никакого толку. Вдову и сына погибшего в Ираке сержанта Хейка позвали, чтобы вновь оправдать беззаконную атаку на иранского генерала Сулеймани.

"Сулеймани был самым безжалостным мясником иранского народа, монстром, убившим тысячи людей. Именно поэтому месяц назад под моим руководством военные США нанесли безупречно точный удар, в результате которого Сулеймани был ликвидирован", — заявил в своей речи американский лидер.

Республиканцы в зале скандировали: "Еще четыре года!" Ломая все традиции, прямо во время выступления Трамп объявляет, что награждает Президентской медалью Свободы (это высшая награда США) популярного консервативного радиокомментатора Раша Лимбо. У Лимбо рак в четвертой стадии.

Лимбо обожают трамповские избиратели. На них рассчитано и эффектное появление в зале сержанта Уильямса, который служит на Ближнем Востоке и который благодаря Трампу в этот вечер оказался в кругу семьи. Тем, кто в ноябре придет и проголосует, обещаны другие чудеса: очередные 500 миль стены на границе с Мексикой, скорая победа на СПИДом, флаг США на Марсе и высадка первой американки на Луне.

"Кто бы ни выступил против Трампа, ему стоит быть готовым к игре на высшем уровне. Ему надо будет показать все, на что способен. Потому что Трамп только разминался", — заявляет экс-глава национального комитета Республиканской партии США Майкл Стил.

А вот демократы, похоже, надорвались: кокусы в Айове закончились для них провалом. С подсчетом результатов едва успели к трамповскому выступлению.

Считали вручную. В итоге в лидеры с почти 27 процентами поддержки вырвался Пит Буттиджич. Умеренный Джо Байден не смог зацепиться даже за тройку.

"Официальные результаты кокусов поступают из штата Айова. Лучше поздно, чем никогда. Результаты еще не окончательные, но, учитывая текущие данные, можно заявил, что мы лидируем", — заявил Пит Буттиджич.

Причиной скандальной задержки стало некачественное приложение для смартфонов. По злой иронии, систему, которая "легла" почти на сутки, создавали бывшие соратники Хиллари Клинтон из фирмы "Шедоу Инк". Но вместо того чтобы винить самих себя, у демократов снова зашевелились те, кто и без команды готов взять "русский след".

"Мы неоднократно говорили, что наши противники: Россия, Китай, Иран и другие государства — будут использовать социальные сети, чтобы подорвать доверие американцев к нашей системе голосования", — отмечает сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер.

Следующим тестом для демократов станут праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Второй тур отбора среди кандидатов в кандидаты ровно через неделю.