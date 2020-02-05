Власти Ирака призвали военных не сотрудничать с коалицией США

Иракское правительство распорядилось, чтобы военные не сотрудничали с международной коалицией США в операциях против группировки ИГ (запрещена в России), а также не искали их поддержки. Такое решение принято после убийства иранского военачальника Касема Сулеймани.

Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник иракской разведки. По его словам, процесс боевой подготовки продолжается, но в военных операциях нет поддержки со стороны США, сообщает "Интерфакс".

О гибели Касема Сулеймани стало известно 3 января. Это произошло в результате американской спецоперации, которую провели американские военные по указанию президента Дональда Трампа.

По данным СМИ, в Ираке в настоящее время размещены 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с террористической группировкой.