Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".

По словам украинского политика, его страна не готова к этому, ей нужно "работать и работать". Антон Корниевич пояснил "Укринформ", что в таком случае важно организовать работу местных и центральных властей. В настоящее время отсутствует понимание того, кто возьмет на себя эти функции. При этом представитель Владимира Зеленского назвал Россию "агрессором".

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума. 96,77 процента избирателей республики, а также 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.