Армия Сирии завладела стратегически важным городом

Подразделения сирийской армии преследуют отступающие из города Саракиб банды террористов и после ожесточенного боя освободили расположенный к северу от него населенный пункт Дуэйр.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Al Mayadeen.

Саракиб с 2015 года находился под контролем боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Город имеет стратегическое значение, поскольку находится на пересечении автомобильных дорог Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо. Контроль над ним поможет сирийской армии ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.