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6 февраля 202002:05 Варвара Невская

Коронавирус: спекулянты наживаются на продаже строительных респираторов

Коронавирус: спекулянты наживаются на продаже строительных респираторов

Завышение цен на медицинские маски. Наш корреспондент прошел по аптекам и выяснил, есть ли желающие заработать на коронавирусе.

Стоимость обычной одноразовой медицинской маски растет в геометрической прогрессии. В Липецке увеличилась уже в семь раз, в Чите почти в 10, в Курске в 35. Но и это кажется немногим по сравнению с Дагестаном, где цены на этот медицинский товар поднялись на 650 процентов.

"Когда такие завышения происходят на фоне чрезвычайной ситуации, мы это считаем экономическим мародерством. Будем поступать, как с мародерами, применяя все меры антимонопольного регулирования. Мы ведем эту работу уже в непрерывном режиме, — заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский. — С Росздравнадзором и местными администрациями мы непрерывно проводим совещания, они практически перешли в режим штабов. Мы будем сразу же возбуждать антимонопольные дела, как только будем обнаруживать такое завышение".

Цены на маски не регулируются, а потому на фоне паники и огромного спроса за предложениями ритейл не стоит. Купить маски поштучно во многих регионах страны уже нельзя, но люди охотно берут наборами по три, пять и даже по 50 штук. От чего зависит рост цен, понять сложно, аптечные сети кивают в сторону производителя, производитель в сторону аптечных сетей. По факту и те и другие наживаются на человеческом страхе.

В Челябинске маски отдают по 81 рубль за три штуки против старой цены 1,5 рубля за одну. Не отстает и Москва. На сайте одной из крупнейших торговых интернет сетей три штуки продаются за 199 рублей, а 50 — за две с половиной тысячи. Цвет маски на защиту от вируса не влияет, но стоят разноцветные аналоги дороже всего – почти 200 рублей штука. Но они хотя бы есть в наличии, в то время как на Дальнем Востоке маски просто закончились.

А потому там, где купить медицинскую маску нельзя, покупатель, поддаваясь истерии вокруг возможной эпидемии, бежит за масками строительными. Тут продавец тоже, видно, нащупал золотую жилу. Поисковой запрос "медицинские маски" в топе найденных предложений, рядом с привычными хирургическими сразу отображаются полумаски, используемые при смешивании красок и маски-респираторы с угольным фильтром также для покрасочных работ.

"Тот, кто рекламирует строительные респираторы, просто хочет нажиться на панике, для вируса это смех", — говорит терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Частица паники, видимо, еще меньше, и защитить от нее не сможет даже противогаз.

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