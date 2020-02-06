Назван топ-5 регионов, лидирующих по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвали регионы, лидирующие по потреблению водки.

Данные были получены на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного.

Лидерами по этому показателю Сахалинская, Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия, передают "Известия".

Так, в Сахалинской области на душу населения приходится 12 литров водки, а в Карелии — 9,6.

Эксперты объяснили такие цифры холодным климатом. Кроме того, по словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, люди стали больше покупать легальный алкоголь, который и учитывается в статистике.

Значительный рост потребления алкоголя отмечен в Калининградской, Ульяновской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне. Но эксперты уточняют: показатель на душу населения в этих субъектах очень низкий, поэтому и отмечается рост.