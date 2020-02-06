Импичмент Трампа: демпартия обвинила республиканцев в предательстве

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа угрозой для демократии США. Сенаторов-республиканцев она обвинила в предательстве Конституции. Так Пелоси отреагировала на то, что импичмент Трампу не прошел.

В сенате действующего лидера оправдали по обеим статьям обвинения. Однако демократы не сдаются и готовы вновь запустить процедуру импичмента, если глава Белого дома даст хоть малейший повод.

"Я верю, что американский народ поймет: это было одно из самых больших укрывательств в истории нашей страны. Я верю, что люди узнают: истину от них скрыли! И не заблуждайтесь на этот счет: правда все равно выйдет наружу, улики против Трампа найдутся. Республиканцам придется отвечать за свои слова", — заявил лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер.

Сторонники Трампа, тем временем, празднуют победу и утверждают, что демократы пытались сместить его, поскольку понимают, что не одолеют его на предстоящих выборах. Белый дом и вовсе назвал действия демократов попыткой вмешаться в американские выборы 2020 года.

С заявлением выступил и сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший. Он предложил исключить из Республиканской партии сенатора Митта Ромни, который частично поддержал обвинения против президента и стал, таким образом, первым сенатором в истории США, который выступил за импичмент президента-однопартийца.

Впрочем, защита Трампа результатами процесса абсолютно довольна. "Настоящим победителем в этом процессе стал не только американский народ, но также и Конституция, администрация президента Трампа и, конечно, сам президент. Так что мы очень довольны результатом. Мы рады, что все это позади. И сейчас самое время обратить внимание на другие вещи. Думаю, именно это и произойдет", — заявил адвокат Трампа Джей Секулоу.

Сам Дональд Трамп обещал, что сегодня выступит с заявлением в Белом доме по поводу завершения процедуры импичмента. А пока разместил в Twitter видео, в котором ему обещано вечное президентство. Авторы ролика уверены, что каждые четыре года Трамп будет снова и снова занимать пост, на котором находится сейчас.