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Коронавирус 12 минут назад

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6 февраля 202006:33

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Под особым контролем сейчас находится круизный лайнер Diamond Princess у берегов Японии. Его поместили на двухнедельный карантин.

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".

На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран. Среди них есть россияне. По заявлению посольства России в Японии, их здоровье в порядке.

"С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, мы получаем оперативную информацию об их пожеланиях, потребностях, проблемах. Сотрудники консульского отдела быстро передают эти пожелания японским властям. Поддерживаем плотное сотрудничество с соответствующими японскими ведомствами. Самое важное, что на данный момент у российских граждан вирус не диагностирован. И по данным на сегодняшний день на судне подтверждено заражение вирусом у 20 пассажиров, среди которых россиян нет", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь посольства России в Японии Татьяна Кочкина.

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