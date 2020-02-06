В Омске начался суд по делу о гибели десантников при обрушении казармы

Омский гарнизонный военный суд сегодня начал рассмотрение громкого уголовного дела об обрушении казармы 242 учебного центра ВДВ. На скамье подсудимых — 11 человек. - 11 человек.

ГТРК "Иртыш" напоминает, страшная трагедия произошла четыре года назад. 12 июля 2015 года, в 22:40 по местному времени, в поселке Светлый обрушились пролеты и перекрытия в четырехэтажной казарме третьего парашютного учебно-десантного батальона. В момент трагедии в здании находилось 337 человек. Под завалами погибли 23 человека, и ещё один позже умер в больнице. Катастрофу подобного рода в российской армии признали крупнейшей за последние годы.

По факту обрушения казармы в Омске было возбужденно уголовное дело. Через день были задержаны начальник учебного центра полковник Олег Пономарев, руководитель компании "Ремэксстрой", которая выполняла капремонт казармы в 2013 году, Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов. В августе 2015 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной обрушения стала некачественная кладка стен в далеком 1975 году и ошибки в ремонте 2013 года. Тогда же было принято решение снести и остальные пять казарм, построенных по одному типовому проекту.