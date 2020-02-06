В Китае найдено лекарство от коронавируса

Ученые из Института вирусологии города Ухань выявили препарат, способный противостоять коронавирусу нового типа 2019-nCoV. Это лекарство от малярии и аутоиммунных заболеваний — хлорохин. Полезные свойства этого препарата заключаются в способности изменять показатели кислотности внутри клетки, а также воздействовать на рецепторы вируса атипичной пневмонии. Кроме того, препарат показал иммуномодулирующие свойства, что также может усилить его противовирусное действие.

Исследователи отмечают, что препарат отличается безопасностью и низкой стоимостью. Хлорохин сразу разносится по всему организму, включая легкие, что гарантирует его эффективность. Ученые считают, что это лекарство, применяющееся для борьбы с малярией на протяжении уже 70 лет, может быть использовано для клинического лечения зараженных коронавирусом.

При этом 4 февраля в минздраве КНР заявили, что пока эффективность средств против коронавируса не доказана клинической практикой.

Отмечается, что все предыдущие испытания проводились на клетках вне живого организма, поэтому до начала полноценного применения экспериментальных лекарственных средств потребуется продолжительное время, передает ТАСС.

В конце декабря 2019 года власти Китая зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Заболевшие выявлены еще в 24 государствах, в том числе в России. На сегодняшний день в РФ зафиксированы два случая заболевания коронавирусом – один в Забайкальском крае, один в Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число инфицированных пневмонией в Китае превысило 24,3 тысячи человек, 492 умерли, выздоровели более 900.