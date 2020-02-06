Поставки газа в Венгрию по "Турецкому потоку" начнут в 2021-2022 годах

Первые поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" начнут в конце 2021 г. — начале 2022 г., заявил посол России в Венгрии Владимир Сергеев.

"Венгерское правительство давно и последовательно поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы, а также заявляет о стратегической заинтересованности в скорейшей реализации проекта "Турецкий поток", — отметил Сергеев в интервью РИА "Новости".

Стороны работают над расширением пропускной способности газотранспортной системы и компрессорных мощностей, в октябре 2019 г. проведено обязывающее бронирование.

"Первые поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 г. — начале 2022 г. Ожидается, что Венгрия сможет ежегодно получать с южного направления 9,75 млрд кубометров газа — 6 млрд кубометров для собственных нужд и 3,75 млрд кубометров — для дальнейшего транзита", — пояснил Сергеев.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию, проложен по дну Черного моря, проектная мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год. Поставки по газопроводу начали 1 января 2020 г. Церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.