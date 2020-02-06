Испытания новейшей самоходки "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году

Испытания новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" планируют закончить в 2022 году. Когда САУ поступит на вооружение армии, решат военные, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод".

152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" – одно из самых современных российских орудий. По данным из открытых источников, оно способно выпускать до 16 снарядов в минуту на расстояние до 80 километров.

Одно из главных особенностей новой САУ – дистанционное управление наведением орудия и выбором цели.