860 гектаров на побережье Байкала оказалось в собственности у иркутского предпринимателя

Природоохранная прокуратура через суд пытается вернуть государству 860 гектаров земли на побережье Байкала. Как выяснилось, эта уникальная природная территория незаконно была передана в частную собственность крупному иркутскому предпринимателю.

По информации надзорного органа, помимо этого участка, спорными землями также является - часть Чивыркуйского залива, озеро Малый Арангатуй а также акватория реки Исток. Но из-за четко установленных на этих водоемах границ доказать неправомерность владения примыкающей к ним земель достаточно сложно. По этой причине судебная инстанция отказала в удовлетворении иска, сообщает ГТРК "Бурятия".

Теперь это решение Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуре предстоит оспорить в Верховном суде республики. Как подчеркнули представители ведомства, формальный подход к судьбе особо ценных земель Байкала является недопустимым.