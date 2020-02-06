Артсистему "Деривация" установят на новые российские корабли

Зенитную артиллерийскую установку "Деривация-ПВО" планируют ставить на новые российские боевые корабли. Создатели уточняют, что конструируют морскую версию с учетом требований Министерства обороны РФ, рассказал агентству РИА Новости представитель корпорации "Уралвагонзавод".

Новая артиллерийская установка ПВО будет не менее эффективной, чем зенитные ракетные комплексы, но при этом дешевле, говорят разработчики.

"Деривация-ПВО" оснащена 57-миллиметровой пушкой. Это орудие выдает 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят осколочно-фугасные, бронебойные и снаряды с дистанционным подрывом.

В систему управления огнем "Деривации-ПВО" входит тепловизор, благодаря которому комплекс способен вести огонь в любое время суток и почти в любую погоду.